تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على الرياض والدفاع المدني يحذر

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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني أهالي منطقة الرياض من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تسبب تدني الرؤية الأفقية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه ورد تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة الرياض يشمل (الدوادمي، الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، عفيف) حتى الساعة 10 مساءً.