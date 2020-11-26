بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على بيشة

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نشر الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، مقطع فيديو وثق من خلاله هطول أمطار غزيرة على محافظة بيشة بمنطقة عسير، عصر اليوم الخميس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،القصيم ، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).