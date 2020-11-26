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مواطنون يشتكون سحب البنوك لسياراتهم فجأة .. ومحامي يوضّح طريقة الاعتراض (فيديو)

مواطنون يشتكون سحب البنوك لسياراتهم فجأة .. ومحامي يوضّح طريقة الاعتراض (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

اشتكى عدد من المواطنين من سحب سياراتهم من قبل بنوك وشركات التمويل وذلك بواسطة ما سمى بالسطحات ويقودها عمالة أجنبية، حيث قاموا بتوثيق الأضرار التي تتم على السيارة حال سحبها بهذه الطريقة.

فيما فوجئ مواطنون بوجود مركباتهم بمستودع لا يحمل أية لوحات تدل عليه وذلك بعد تتبع السيارات.

من جانبه، أوضح المحامي عمر الشمّري أنهلا يحق سحب السيارة إلا بوجود بند في العقد ينص على ذلك وعن طريق وزارة الداخلية، مُشيرًا إلى ضرورة التأكد وقراءة العقود ومعرفة مدة السماح التي يتم التوقيع عليها واختيار أطول فترة سماح لعدم الوقوع في هذه المشكلة .

وأوضح “الشمّري” طريقة الاعتراض على هذا التصرف الذي يقوم به بعض الشركات والبنوك دون إتباع الإجراءات النظامية، حيث يكفل النظام عدد من الإجراءات التي تضمن للمستأجر معرفة أنه السيارة سيتم سحبها نظاميًا دون الإضرار بالمستأجر أو السيارة.

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