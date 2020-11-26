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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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التجارة: استدعاء 1164 سخان مياه وثلاجة ..وهذه طريقة استرداد مبلغ الشراء

التجارة: استدعاء 1164 سخان مياه وثلاجة ..وهذه طريقة استرداد مبلغ الشراء
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة اليوم الخميس استدعاء 587 سخان مياه من نوع “ZAIN HEAT” ، و577 ثلاجة “GVC PRO” .

وأوضحت التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الأجهزة لا تطابق المواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة .

وأشارت وزارة التجارة إلى أنه يمكن التواصل مع شركة الهدبانية للتجارة بالنسبة للسخانات لسحب السخان واسترداد مبلغ الشراء ، على الرقم : 0112448690، كما يمكن التواصل مع شركة متجر الشاطري للأجهزة الكهربائية فيما يخص الثلاجات ، لإسترداد مبلغ الشراء على الرقم : 920008380

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