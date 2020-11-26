التجارة: استدعاء 1164 سخان مياه وثلاجة ..وهذه طريقة استرداد مبلغ الشراء

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أعلنت وزارة التجارة اليوم الخميس استدعاء 587 سخان مياه من نوع “ZAIN HEAT” ، و577 ثلاجة “GVC PRO” .

وأوضحت التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الأجهزة لا تطابق المواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة .

وأشارت وزارة التجارة إلى أنه يمكن التواصل مع شركة الهدبانية للتجارة بالنسبة للسخانات لسحب السخان واسترداد مبلغ الشراء ، على الرقم : 0112448690، كما يمكن التواصل مع شركة متجر الشاطري للأجهزة الكهربائية فيما يخص الثلاجات ، لإسترداد مبلغ الشراء على الرقم : 920008380