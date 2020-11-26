شاهد.. جريان السيول في مكة إثر هطول أمطار غزيرة

مشاهد لجريان السيول إثر الأمطار التي شهدتها ⁧#مكةصباح اليوم –pic.twitter.com/TlxV5U4cym — مجتمعنا (@KSASociety)November 26, 2020

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق مشاهد لجريان السيول إثر الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة صباح اليوم الخميس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،القصيم ، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين و مصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .