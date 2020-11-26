بالصور.. خشوع وتضرع من المعتمرين تحت الأمطار بالحرم المكي

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وثقت صور أجواء روحانية ومشاهد إيمانية للمعتمرين من الحرم المكي أثناء هطول الأمطار .

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً للمعتمرين أثناء التضرع إلى الله وسط خشوع تام أثناء هطول الأمطار، داعين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة وسقيا رحمة .

وهطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة ، تزامناً مع الحالة المطرية سقيا ، ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة أماكن في مكة المكرمة، ومنها الكامل وأضم وبحرة والعاصمة المقدسة، ومن المتوقع استمرارها حتى الساعة الثامنة مساءً.