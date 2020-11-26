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«الداخلية» تُحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بجازان ونجران وتقبض على 225 متهماً

«الداخلية» تُحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بجازان ونجران وتقبض على 225 متهماً
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تواصل – واس :

أعلنت وزارة الداخلية، أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولات لتهريب (459) كيلوجراماً من الحشيش المخدر، و (24) طناً و (731) كيلوجراماً من القات المخدر بمنطقتي جازان ونجران.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم إيقاف المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وعددهم (225) متهماً، بينهم (184) متهماً من الجنسية اليمنية و (23) متهماً من الجنسية الإثيوبية و (15) مواطناً و (3) متهمين من الجنسية الصومالية.

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