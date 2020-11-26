استئناف الملاحة بميناء جدة.. ومطار الملك عبدالعزيز: الحركة الجوية منتظمة

تواصل – فريق التحرير :
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة استئناف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي، بعدما توقفت حركة الملاحة البحرية فيه منذ ساعات بسبب ارتفاع الموج وزيادة سرعة الرياح.
من جهة أخرى، أكد مطار الملك عبدالعزيز، أن الحركة الجوية منتظمة، مشيراً إلى أنها لم تتأثر بالحالة المطرية حتى الآن.
وشهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم، هطول أمطار غزيرة تزامناً مع بدء الحالة المطرية “سقيا”.
#مطار_الملك_عبدالعزيز:
الحركة الجوية منتظمة، ولم تتأثر بالحالة المطرية حتى الآن.
.#جدة_الان#أمطار_جدةpic.twitter.com/WKUB3CjxyF
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion)November 26, 2020
استئناف الحركة الملاحية بـ#ميناء_جدة_الاسلاميبعد انخفاض الموج وسرعة الرياح.
.#جدة_الأنhttps://t.co/FDJJp3AN6H
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion)November 26, 2020