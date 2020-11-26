الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. مقاطع توثق هطول الأمطار الغزيرة على مكة وجدة

شاهد.. مقاطع توثق هطول الأمطار الغزيرة على مكة وجدة
0

تواصل – فريق التحرير:

وثقت عدة مقاطع فيديو هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وجدة، وبعض المراكز، صباح اليوم الخميس.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة التقطت بمواقع مختلفة في مكة المكرمة وجدة هطول كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد، وتساقط البرد.

 كما وثقت مقاطع فيديو هطول زخات البرد على الحرم المكي في مشهد مهيب أثار تفاعل رواد موقع “تويتر”.

من جهاتها، رفعت أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها الفرعية وإداراتها العامة جاهزيتها بعد الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة ، اليوم، حيث تابعت الأمانة التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي توضح مستوى هطول الأمطار المتوقعة خلال الأيام القادمة على العاصمة المقدسة وضواحيها.

وتستغل الأمانة كافة الموارد المتاحة بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى لتوظيفها في مواجهة الحوادث والكوارث المتوقعة، حيث وزعت الفرق الميدانية لسحب المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية وتنظيف الشوارع بعد سحب المياه.

كما تواصل الفرق الميدانية جهودها أثناء وبعد هطول الأمطار لإعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت خاصةً في المواقع التي تشهد ارتفاعاً في منسوب المياه الجوفية وبعض المواقع التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول، حيث يجري تطبيق الخطّة الاستباقية وانتشار فرق التدخل السريع والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.

 

 

مواد ذات صلة

استئناف الملاحة بميناء جدة.. ومطار الملك عبدالعزيز: الحركة الجوية منتظمة

استئناف الملاحة بميناء جدة.. ومطار الملك عبدالعزيز: الحركة الجوية منتظمة

«الهلال الأحمر» بجدة يرفع مستوى جاهزيته تزامناً مع الحالة المطرية

«الهلال الأحمر» بجدة يرفع مستوى جاهزيته تزامناً مع الحالة المطرية

بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق على «أبحر الشمالية»

بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق على «أبحر الشمالية»

بالفيديو.. أمطار رعدية غزيرة وجريان للسيول بمكة

بالفيديو.. أمطار رعدية غزيرة وجريان للسيول بمكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>