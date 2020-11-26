بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق على «أبحر الشمالية»

تواصل – فريق التحرير :
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الخميس ، مقاطع فيديو لهطول أمطار غزيرة على أبحر الشمالية في جدة.
وأظهرت المقاطع المصورة، الأمطار الغزيرة وهي تهطل على أبحر الشمالية مصحوبة بالبرق.
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الحالة المطرية “سقيا” التي بدأ تأثيرها منذ فجر اليوم الخميس على عدة مناطق بالمملكة.
🌧️هطول طيب شمال#جدة~ أبحر الشمالية : من حسين المزروعي مشكورا
|#جده_الان#الخميس_الونيس#مكهpic.twitter.com/Om0HGkkDyP
— سامي البليهد (@samialblihed)November 26, 2020
صب غزسر وبداية تشكل سيول على ابحر الشماليه عند دوار الجمل#جدة_الأنpic.twitter.com/152knGRlbO
— علي الزهراني (@rsq9999)November 26, 2020
ماشاء الله تبارك الله
سحابة قوية مع صواعق على ابحر الشمالية#جدة_الأنpic.twitter.com/ikhzq9Ca0v
— عبدالله الحربي⛈ (@TaqsKSA)November 26, 2020