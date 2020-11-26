بالفيديو.. أمطار رعدية غزيرة وجريان للسيول بمكة

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تداول مغردون على موقع “تويتر”، اليوم الخميس، مقاطع فيديو تُظهر هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

وأظهر أحد المقاطع المتداولة جريان السيول في أحد الأودية بمنطقة مكة المكرمة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،القصيم ، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).