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تعرّف على كمية الماء المناسبة لصحة الجسم يومياً

تعرّف على كمية الماء المناسبة لصحة الجسم يومياً
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تواصل – فريق التحرير:

ينصح الأطباء بتناول كميات كافية من الماء للحفاظ على صحة الجسم، والمساعدة على إنقاص الوزن الزائد، حتى لا يتعرض الجسم للجفاف مما يؤثر على عمل أجهزة الجسم كالقلب.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” فإن الأطباء ينصحون بشرب ثمانية أكواب من المياه، أي ما يعادل لترين، مؤكدين على أن الإنسان في الحاجة إلى شرب الماء باستمرار، حتى عندما لا يشعر بالعطش.

كما توصي الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم الرجال بشرب 3.7 لترات من السوائل يوميا، مقابل 2.7 لترات للنساء.

وتقول الأكاديمية إن السوائل تشمل الماء والمشروبات الأخرى مثل الشاي والعصير وبعض الأطعمة.

ومن العوامل التي تؤثر على كمية المياه التي يحتاجها الإنسان، هي المكان الذي يعيش فيه (منطقة حارة أو باردة أو رطبة أو جافة..)، ونظامه الغذائي (إذا كانت كل وجباته حارة أو مالحة أو سكرية فسيحتاج إلى كمية أكبر من المياه)، وأين يقضي يومه (هناك فرق بين قضاء اليوم داخل المكتب أو المنزل وقضائه تحت أشعة الشمس)، ونشاطه الرياضي (نوعية النشاط الرياضي يؤثر على كمية المياه المطلوبة).

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