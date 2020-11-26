بالفيديو.. أمطار رعدية غزيرة على «الشعيبة» جنوب جدة تزامناً مع الحالة المطرية «سقيا»

تواصل – فريق التحرير :
وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الأمطار الغزيرة التي بدأت في الهطول صباح اليوم على الشعسيبة جنوب محافظة جدة، تزامناً مع بدء الحالة المطرية “سقيا” .
وأظهر مقطع فيديو الأمطار الغزيرة وهي تهطل على الشعيبة بجدة، مصحوبة بالبرق.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،القصيم ، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).
لا إلاه إلا الله#الشعيبةpic.twitter.com/55Pvx2TJgo
— ﮼ابوثامر،القرشي🇸🇦 (@brq_altaif)November 26, 2020
شمال#الشعيبةالان جنوب محافظة#جدة
مطرنا بفضل من الله ورحمته ❤️⛈#تصويريpic.twitter.com/6rYMjAQ0Kd
— بروق الوسم (@Saud_Alshuaili)November 26, 2020