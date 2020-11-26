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بالفيديو.. أمطار رعدية غزيرة على «الشعيبة» جنوب جدة تزامناً مع الحالة المطرية «سقيا»

بالفيديو.. أمطار رعدية غزيرة على «الشعيبة» جنوب جدة تزامناً مع الحالة المطرية «سقيا»
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تواصل – فريق التحرير :

وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الأمطار الغزيرة التي بدأت في الهطول صباح اليوم على الشعسيبة جنوب محافظة جدة، تزامناً مع بدء الحالة المطرية “سقيا” .

وأظهر مقطع فيديو الأمطار الغزيرة وهي تهطل على الشعيبة بجدة، مصحوبة بالبرق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،القصيم ، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).

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