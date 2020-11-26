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في أعلى حصيلة منذ 6 أشهر.. 2439 وفاة بـ«كورونا» في أمريكا خلال 24 ساعة

في أعلى حصيلة منذ 6 أشهر.. 2439 وفاة بـ«كورونا» في أمريكا خلال 24 ساعة
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت بيانات رسمية أصدرتها جامعة جونز هوبكنز المعنية بأعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم أن الولايات المتّحدة سجّلت مساء أمس الأربعاء، وفاة أكثر من 2400 شخص، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ أكثر من 6 أشهر.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، أظهرت بيانات الجامعة أنّه خلال 24 ساعة سجّلت الولايات المتحدة 2439 حالة وفاة وحوالى 200 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

وتجاوزت الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الألفين لأول مرة منذ مايو ووصلت حالات دخول المستشفيات إلى مستوى قياسي بلغ 88 ألفا مع تسجيل البلاد 2.3 مليون إصابة جديدة في الأسبوعين الماضيين فقط، وعادة ما تسبب الزيادة الحادة في الإصابات ارتفاعا في الوفيات بعدها بأسابيع.

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