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استشارية: 20% من المواطنين مصابون بداء «السكري»

استشارية: 20% من المواطنين مصابون بداء «السكري»
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت استشارية طب الأطفال والغدد الصماء والسكري، الدكتور دعاء الحمياني ترتيب المملكة على مستوى العالم من حيث الإصابة بداء السكري.

وقالت في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: إن المملكة في المرتبة السابعة عالمياً، حيث إن 20% من المواطنين مصابون بداء السكري.

 وأضافتأن مرض السكري نوعان، الأول الذي يصيب الأطفال، والسكر الثاني الذي يصيب مختلف الأعمار.

 وأوضحت الحمياني أن السكر الأول يكون نتيجة خلل في النظام المناعي أو البنكرياس يقلل من إفراز الأنسولين حتى يصبح معدوماً، والسكر الثاني يكون إما وراثياً أو بسبب نمط الحياء السيئ من ناحية العادات الغذائية أو السهر أو قلة الحركة.

 وأشارت إلى أن النوع الثاني من السكر قد يصيب مختلف الأعمار وارتفعت نسبة الإصابة به بين الأطفال، مؤكدة أهمية الحرص على تقليل تناول الأطفال من السكريات، وكذلك حرص الجميع على تناول طعام صحي وممارسة الرياضة وتقليل استخدام الأجهزة الذكية.

 وأوضحت أن سكر الحمل قد يكون مستمراً لبعد الحمل أو ينتهي بعد الولادة، وقد يصيب الطفل مستقبلاً أيضاً، مبينة أن على الأم الحرص على المتابعة الطبية واتباع نمط صحي بعد الولادة.

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