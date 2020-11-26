لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في جامعة الفيصل الأهلية

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت جامعة الفيصل الأهلية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى كليات وأقسام الجامعة في العاصمة الرياض.

وأوضحت الجامعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول إدارة التصوير الفوتوغرافي والفيديو: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو العلاقات العامة)، أو ما يعادلها.

– مسؤول ضمان الجودة والاعتماد (للنساء): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة المعلومات)، أو ما يعادلها.

– مساعد إداري: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الفيصل الأهلية:

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيفهنا.