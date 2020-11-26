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توجيهات عليا مشددة بمنع تخزين المواد الكيميائية في المناطق السكنية والمنافذ

توجيهات عليا مشددة بمنع تخزين المواد الكيميائية في المناطق السكنية والمنافذ
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تواصل – فريق التحرير:

صدرت توجيهات عليا مشددة للهيئة العامة للمواني بشأن المواد الكيميائية الخطرة، تضمنت حصر المواد الكيميائية المقيدة أمنيًا، والتأكد من خلو جميع المناطق السكنية والمنافذ في المملكة من تخزين المواد الكيميائية المقيدة أمنيًا، وعدم تخزين أكثر من الكميات المسموح بها في مستودعات المواد الكيميائية والمتفجرة المرخصة وفقا للتعليمات المنظمة لتخزين كل مادة.

من ناحيته، كشف المشرف على إدارة التشغيل بوحدة التراخيص الأمنية المركزية في الهيئة العليا للأمن الصناعي، النقيب عبدالعزيز العمري سابقًا عن تعديل على النظام واللائحة التنفيذية المتعلقة بالمواد الكيميائية المقيدة للأغراض الصناعية، بهدف وضع تعديلات عليها بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، سواء من وزارة الداخلية أو التجارة أو وزارة الطاقة، وفقًا لـ”الوطن”.

وتابع «العمري»بقوله، خلال ورشة بغرفة الشرقية، إن الهيئة تعمل على استكمال مشروع لتنظيم استيراد المواد الكيميائية، إلا أنه لم يشر إلى وقت إطلاق التنظيم الجديد، مكتفيا بالقول إنه سيطلق قريبا، ومؤكدا أن الهيئة ستطلق بوابة إلكترونية تشمل منظومة أذون الفسح والاستيراد للمواد الكيميائية كافة، ومشيرا إلى أنها في المراحل النهائية.

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