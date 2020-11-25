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«الحمادي»: خاصية جديدة لتسهيل القراءة في متصفح «كروم»

«الحمادي»: خاصية جديدة لتسهيل القراءة في متصفح «كروم»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عن خاصية جديدة في متصفح كروم تسهل على المستخدم القراءة عبر المتصفح بكل سهولة.

وقال الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”: “إذا كنت ممن يقرأ كثيراً عبر الكمبيوتر، فهذه إضافة لمتصفح الجوجل كروم تتيح لك خاصية عمل تحديد “هاي لايت” على أي كلمة أو سطر بداخل أي صفحة إنترنت لتسهّل عليك القراءة، بنفس طريقة عمل قلم الهاي لايت الشهير في الدفاتر العادية.

وأضاف الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أنه يمكن إضافة هذه الخاصية في متصفح كروم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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