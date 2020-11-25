لهذه الأسباب.. «الشؤون الإسلامية» تتوسع بتركيب قواطع زجاجية في الجوامع

تواصل – فريق التحرير:

تسعى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى التوسع في تركيب الفواصل والقواطع الزجاجية للجوامع، حيث تعتزم الوزارة التعاقد مع مقاولين للقيام بأعمال توريد وتركيب الفواصل بجوامع المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى تركيب قواطع زجاجية لـ38 جامعاً بمحافظتي جدة والطائف والمويه بمنطقة بمكة المكرمة، وكذلك قواطع وحواجز زجاجية لـ20 مسجداً وجامعاً بمنطقة الجوف.

ويأتي سبب حرص الوزارة على تركيب الفواصل الزجاجية، إلى إمكانية عمل تلك الفواصل الزجاجية على توفير 70% من طاقة التكييف والإنارة في الجوامع، كما تساعد الفواصل في بعض الجوامع لتكون مصليات للنساء في شهر رمضان، فضلاً عن إطالة العُمر الافتراضي للأجهزة المُؤمّنة للجامع، وسلامة فرش وعدم استهلاك الأثاث، وفقًا لـ”الوطن”.

وكانت الوزارة قد بدأت قبل 9 سنوات تقريباً بتركيب فواصل زجاجية في عدد محدود من الجوامع ذات المساحات الواسعة.