توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 9 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس يوم الخميس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 9 مناطق بالمملكة.

وتشمل الحالة الجوية كل من جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، وتشمل السواحل من تلك المناطق تمتد إلى منطقة القصيم وأجزاء من مناطق حائل، والرياض، والحدود الشمالية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل جازان أعلى درجة حرارة بـ 33 درجة مئوية، بينما تسجل طريف والقريات 9 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة.