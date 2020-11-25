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الولايات المتحدة.. وفاة بفيروس كورونا كل 40 ثانية والمستشفيات تخشى الانهيار

الولايات المتحدة.. وفاة بفيروس كورونا كل 40 ثانية والمستشفيات تخشى الانهيار
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تواصل – وكالات:

قام عدد متزايد من المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بإلغاء أو تأخير بعض الإجراءات الطبية المخطط لها، للحفاظ على الموظفين والأسرّة لعدد كبير من الأمريكيين المصابين بـ”كوفيد- 19″.

فيما سجّلت حصيلة الوفيات 2157، أمس الثلاثاء، بمعدل وفاة كل 40 ثانية فيما بلغت الإصابات اليومية 170 ألفان، ويقول خبراء إن الأعداد قد تزيد نظرًا لتحديد ملايين الأمريكيين التحذيرات.

وتحد الأنظمة الصحية من العمليات الجراحية غير الطارئة مع تزايد الإجهاد الناتج عن الوباء على الأفراد العاملين بالمجال الصحي، حسبما أفادت وكالة “بلومبيرغ”.

وقال إريك بورجيردينغ، الرئيس التنفيذي لجمعية مستشفيات ويسكونسن إن “كوفيد مثل الحوض والصنبور في حالة انفجار كامل، ولدينا قدرة محددة على فتح البالوعة”، وأشار إلى إن مئات المرضى عالقون في المستشفيات لأن دور رعاية المسنين المنكوبة بفيروس كورونا لا يمكنها استقبالهم، وعملت المستشفيات مع الجهات التنظيمية لإضافة نحو 1400 سرير على مستوى الولاية، مضيفا: “حتى مع ذلك، فإن الحوض يفيض”.

تجدر الإشارة إلى أن الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوزت الألفين لأول مرة منذ مايو/ أيار، حيث تكدست المستشفيات في أنحاء البلاد بالمرضى، مما ينذر بزيادة مرتقبة في الوفيات.

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