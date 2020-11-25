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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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جدة.. القبض على خمسة مقيمين بحوزتهم 2.2 طن «كيماويات» مجهولة المصدر

جدة.. القبض على خمسة مقيمين بحوزتهم 2.2 طن «كيماويات» مجهولة المصدر
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تواصل – واس:

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة، وبالتنسيق مع الفرق الرقابية في وزارة التجارة تمكنت – بفضل الله – من القبض على (خمسة مقيمين مخالفين لنظام الإقامة والعمل من الجنسيتين الباكستانية و البنجلاديشية)، لقيامهم بتعبئة مواد كيميائية مجهولة المصدر في عبوات ذات علامات تجارية مزيفة لمنتجات التعقيم والتنظيف.

وتابع المُتحدث الإعلامي، تم ضبط بحوزتهم (2256) عبوة معدة للتوزيع على المحلات التجارية بمستودع يديرونه بأحد أحياء محافظة جدة. وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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