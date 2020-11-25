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توضيح هام من «تقويم التعليم» بشأن «الرخصة المهنية» للمعلمين والمعلمات

توضيح هام من «تقويم التعليم» بشأن «الرخصة المهنية» للمعلمين والمعلمات
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنها ستُمنح الرخصة المهنية لمن اجتاز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات (العام والتخصصي) كل على حدة.

وبينت الهيئة أنه إذا لم يجتز الاختبارين أو أيًّا منهما فيتطلب من المتقدم للرخصة التسجيل مرة أخرى ومعاودة الاختبار الذي لم يحقق فيه درجة الاجتياز، وذلك للحصول على الرخصة المهنية حسب الضوابط المعتمدة مع إمكانية تعديل التسجيل أو حذفه قبل موعد الاختبار بـ 72 ساعة للاختبار الورقي، و48 ساعة للاختبار المحوسب، بحسب “عكاظ”.

وأوضحت الهيئة أنه في حال عدم وجود تخصص مسجل للمعلم أو عدم وجود بيانات المعلم في الهيئة، يتم الرجوع لوزارة التعليم لتحديث البيانات في أنظمة وزارة التعليم (نور – فارس)، فالربط آلي بين نظام الرخص المهنية في الهيئة وأنظمة وزارة التعليم على أن تُرسل الدرجة التي حققها المعلم وحصل بناء عليها على الرخصة المهنية، وفي حال دخوله أكثر من اختبار تُرسل الدرجة الأعلى.

يذكر أن الهيئة ستدشن نظام الرخص في الأول من شهر ديسمبر القادم، وفي السادس من الشهر نفسه يتم تسجيل المعلمين المجتازين لاختبار كفايات وإصدار الرخص لهم، وفي منتصف الشهر يبدأ تسجيل المعلمين في الاختبارات على أن يبدأ الاختبار التخصصي للفترة الأولى من يوم 23 من شهر يناير لعام ٢٠٢١، ويستمر حتى نهاية الشهر، بعد ذلك يبدأ الاختبار العام للفترة الثانية من 20 مارس ويستمر حتى يوم 26 من الشهر نفسه، على أن تعلن النتائج وإصدار الرخص 30 مايو لعام ٢٠٢١.

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