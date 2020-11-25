وظائف إدارية وصحية وأكاديمية شاغرة بجامعة «الملك سعود»

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة (إدارية، صحية، أكاديمية) لحملة في كل من (الرياض، الأحساء) على النحو التالي:
– طبيب عام
– مستشار قانوني أول
– محاضر في التمريض
– أخصائي تحسين جودة ثاني
– معقب أول
– مساعد إداري ثاني
– مساعد إداري ثاني
– أخصائي علاقات الموظفين والارتباط الوظيفي
– مترجم ثاني
– مساعد إداري أول
– الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي /سعودية الجنسية.
- الوظائف تتطلب خبرة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.
- إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– وتابعت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).