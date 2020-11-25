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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف إدارية وصحية وأكاديمية شاغرة بجامعة «الملك سعود»

وظائف إدارية وصحية وأكاديمية شاغرة بجامعة «الملك سعود»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة (إدارية، صحية، أكاديمية) لحملة  في كل من (الرياض، الأحساء) على النحو التالي:

– طبيب عام
– مستشار قانوني أول
– محاضر في التمريض
– أخصائي تحسين جودة ثاني
– معقب أول
– مساعد إداري ثاني
– مساعد إداري ثاني
– أخصائي علاقات الموظفين والارتباط الوظيفي
– مترجم ثاني
– مساعد إداري أول

– الشروط العامة:

  • أن يكون المتقدم سعودي /سعودية الجنسية.
  • الوظائف تتطلب خبرة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.
  • إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب
  • إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– وتابعت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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