وظائف إدارية وصحية وأكاديمية شاغرة بجامعة «الملك سعود»

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة (إدارية، صحية، أكاديمية) لحملة في كل من (الرياض، الأحساء) على النحو التالي:

– طبيب عام

– مستشار قانوني أول

– محاضر في التمريض

– أخصائي تحسين جودة ثاني

– معقب أول

– مساعد إداري ثاني

– مساعد إداري ثاني

– أخصائي علاقات الموظفين والارتباط الوظيفي

– مترجم ثاني

– مساعد إداري أول

– الشروط العامة:

أن يكون المتقدم سعودي /سعودية الجنسية.

الوظائف تتطلب خبرة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.

إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب

إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– وتابعت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).