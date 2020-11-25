الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالأسماء.. دعوة 28 من ذوي الشهداء والمصابين لاستكمال إجراءات المنح بمحايل عسير

بالأسماء.. دعوة 28 من ذوي الشهداء والمصابين لاستكمال إجراءات المنح بمحايل عسير
0

تواصل – فريق التحرير:

استكمالًا لجهود بلدية محايل عسير وحرصها على تحقيق رغبات ذوي الشهداء والمصابين بمنحهم قطع أراضي، صدر قرار سعادة أمين المنطقة بتخصيص قطع أراضي في مخطط الحيلة لعدد 28 شخص وذلك بناءً على الأوامر السامية للشهداء والمصابين، حيث تدعو البلدية الموضح أسمائهم بضرورة الحضور لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة باستلام قطع الأراضي الممنوحة لهم وذلك اعتباراً من تاريخ 14/4/1442هـ ولمدة خمسة أيام، على أن يتم إحضار جميع المستندات الرسمية وكل ما يتعلق بشأنه.

وقد أكد الدكتور “وليد الحميدي” أمين منطقة عسير أن المنح السامية جاءت ضمن جهود الدولة في الاعتناء بذوي الشهداء والمصابين وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية الدور الذي قام به الشهداء والأبطال البواسل، وتنفيذاً لتوجيه سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز تقديرًا لما قدّمه ذووهم من دمائهم وأرواحهم لهذا الوطن.

وفيما يلي الأسماء الممنوحة :

  1. علي محمد أحمد عسيري
  2. حسن هادي عبده الدرهمي
  3. حسن ابراهيم محمد عسيري
  4. فؤاد جابر عيسى الفردي عسيري
  5. سروي أحمد علي آل سعيد
  6. علي جابر أحمد عسيري
  7. عيسى عبدالله محمد آل جابر عسيري
  8. علي حسن محمد الكسلاني عسيري
  9. عمر عباط جبعان عسيري
  10. نادر مروعي محمد القيادي
  11. علي محمد علي عسيري
  12. عبدالله محمد طالع الحمضي المنجحي
  13. محمد علي هادي عسيري
  14. علي أحمد حسن آل فايع
  15. علي محمد زاهر عسيري
  16. حمد أحمد عبده عسيري
  17. خالد أحمد إبراهيم آل المشايخ
  18. يحيى إبراهيم حسن عسيري
  19. أحمد علي عامر عسيري
  20. هادي مفرح علي المطري
  21. عبده موسى حسين الهلالي
  22. محمد علي محمد عسيري
  23. أحمد زياد عبثان عسيري
  24. أحمد علي أحمد آل مرير عسيري
  25. علي محمد أمحمد عسيري
  26. محمد مفرح علي المجنب عسيري
  27. ماضي محمد مرعي آل دعشوش
  28. بدر جابر علي آل عقيل

مواد ذات صلة

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على قرى محايل عسير

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على قرى محايل عسير

محايل عسير.. غرق 3 شبان بـ«وادي مرة» والأهالي يطالبون بجسر لحماية الأرواح

محايل عسير.. غرق 3 شبان بـ«وادي مرة» والأهالي يطالبون بجسر لحماية الأرواح

بعد تجمع عائلي كبير.. إحالة عريس ومسؤول قاعة أفراح للتحقيق بمحايل (فيديو)

بعد تجمع عائلي كبير.. إحالة عريس ومسؤول قاعة أفراح للتحقيق بمحايل (فيديو)

بعد اقتلاع أعمدة الإنارة.. إعادة تيار الكهرباء في «محايل عسير»

بعد اقتلاع أعمدة الإنارة.. إعادة تيار الكهرباء في «محايل عسير»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة