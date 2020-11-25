استشاري يحذر من مخاطر غسيل القولون بالماء أو الأعشاب أو القهوة

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حذر د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، من مخاطر غسيل القولون بالماء أو الأعشاب أو القهوة.
وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن غسيل القولون باستخدام الماء ومواد كالأعشاب أو القهوة مرتبط بالعديد من المخاطر الصحية، أبرزها: الجفاف، ثقب في المستقيم، العدوى، النزيف.
#غسيل_القولونبإستخدام الماء ومواد كالأعشاب أو القهوة مرتبط بالعديد من المخاطر الصحية، أبرزها: الجفاف، ثقب في المستقيم، العدوى، النزيف.pic.twitter.com/Qhh3tqPu03
— د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1)November 25, 2020