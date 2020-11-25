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استشاري يحذر من مخاطر غسيل القولون بالماء أو الأعشاب أو القهوة

استشاري يحذر من مخاطر غسيل القولون بالماء أو الأعشاب أو القهوة
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، من مخاطر غسيل القولون بالماء أو الأعشاب أو القهوة.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن غسيل القولون باستخدام الماء ومواد كالأعشاب أو القهوة مرتبط بالعديد من المخاطر الصحية، أبرزها: الجفاف، ثقب في المستقيم، العدوى، النزيف.

 

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