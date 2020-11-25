الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

النيابة العامة تحدد عقوبة من يمارس العنف أو الإساءة ضد المرأة

النيابة العامة تحدد عقوبة من يمارس العنف أو الإساءة ضد المرأة
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن نظام الحماية من الإيذاء يعزز جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويقرّر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة.

وأوضحت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن النظام يحظر كل أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به.

وتابعت أنه يحظر كذلك أن يُرتكب العنف من شخص تجاه امرأة متجاوزا لذلك حدود ما له من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة او وصاية أو تبعية معيشية.

وبينت النيابة العامة أن عقوبة ذلك تتمثل في السجن بمدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألفا، مع مضاعفة العقوبة حال تكررت التجاوزات.

 

مواد ذات صلة

«النيابة» تحدد آلية قبول رجال الضبط الجنائي للبلاغات والشكاوى

«النيابة» تحدد آلية قبول رجال الضبط الجنائي للبلاغات والشكاوى

بعقوبات رادعة.. «النيابة العامة» تُحذّر من جرائم إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات الإرهابية

بعقوبات رادعة.. «النيابة العامة» تُحذّر من جرائم إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات الإرهابية

«النيابة»: 7 محظورات على «شركات التمويل».. العقوبة تشمل السجن والغرامة

«النيابة»: 7 محظورات على «شركات التمويل».. العقوبة تشمل السجن والغرامة

بين سجن لسنوات وغرامة بالملايين.. بماذا حذّرت «النيابة» مرتكبي جرائم البيئة؟

بين سجن لسنوات وغرامة بالملايين.. بماذا حذّرت «النيابة» مرتكبي جرائم البيئة؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة