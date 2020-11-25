الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعديل بسيط في تلقي الجرعات يُظهر مفاجأة حول لقاح «أسترازينكا» ضد «كوفيد-19»

تعديل بسيط في تلقي الجرعات يُظهر مفاجأة حول لقاح «أسترازينكا» ضد «كوفيد-19»
0

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير جديدة أن لقاح “كوفيد-19” الذي تطوره جامعة أكسفورد وشركة “أسترازينكا”، أظهر أعلى مستوى من الفعالية، لدى فئة سكانية أصغر سنا خلال تجارب المرحلة الأخيرة.

وتصدرت أخبار فعالية اللقاح بمتوسط 70% ضد “كوفيد-19” العناوين، يوم الاثنين 23 نوفمبر، لكن بيانات التجارب، أظهرت أن الفعالية زادت إلى 90% في مجموعة من المتطوعين الذين تلقوا نصف جرعة في المرحلة الأولى، ثم جرعة كاملة في مرحلة ثانية.

وكان الرقم 70% هو متوسط ​​رقمين للفعالية من اختبارات مختلفة للقاح، أظهر أحدهما أن اللقاح فعال بنسبة 90%، والثاني نسبة 62%، والذي اعتمد إعطاء جرعتين للمشاركين كل شهر على حدة.

ووفقا لرئيس برنامج Operation Warp Speed ​​الأمريكي، فإن أعلى مستوى من الفعالية للقاح، كان لدى فئة سكانية أصغر سنا مقارنة بمن حصلوا على جرعة أكبر وأظهروا فعالية أقل.

وقال خبير الصناعات الدوائية منصف السلاوي، من برنامج Operation Warp Speed​، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، في مكالمة هاتفية مع الصحفيين إن هذا النظام كان يُدار على مشاركين في مجموعة تم تحديد سنها عند 55 عاما.

حيرة العلماء بسبب الجرعة الأصغر

وكان العلماء في حيرة من أمرهم بشأن تقرير “أسترازينكا” منذ إصداره، متسائلين عن السبب الذي يجعل جرعة أصغر من اللقاح تبدو أكثر فعالية من جرعة أكبر.

وتلقى معظم المشاركين في التجربة علاجا وهميا أو نظاما من جرعتين كاملتين، والذي كان فعالا بنسبة 62%. وأوضح السلاوي إن تلك المجموعة تضم أشخاصا تزيد أعمارهم عن 55 عاما.

وأشار جيفري بورجيس، محلل “إس في بي ليرينك”: “لا أعتقد أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستنظر بإيجابية إلى أي تجربة تم فيها تغيير الجرعة، أو مجموعات العمر، أو أي متغير آخر في منتصف التجربة، عن غير قصد أو عن عمد”.

وأظهرت نتائج التجربة النهائية أن لقاح “كوفيد-19” الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترازينكا في المملكة المتحدة يمكن أن يحمي 70.4% من الناس من الإصابة بالمرض، وفي نتيجة مفاجئة، ما يصل إلى 90% إذا تم استخدام جرعة أولى مخففة ثم جرعة كاملة في مرحلة ثانية.

مواد ذات صلة

آمال لقاح كورونا تقفز بأسعار النفط

آمال لقاح كورونا تقفز بأسعار النفط

وكيل وزارة الصحة: سيتم توفير لقاح كورونا للجميع بالمملكة مجانًا (فيديو)

وكيل وزارة الصحة: سيتم توفير لقاح كورونا للجميع بالمملكة مجانًا (فيديو)

رغم شراء 6.4 مليار جرعة.. شكوك حول حرمان «الدول الفقيرة» من لقاح «كورونا»

رغم شراء 6.4 مليار جرعة.. شكوك حول حرمان «الدول الفقيرة» من لقاح «كورونا»

شاهد..«الصحة» تزف بشرى سارة : المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا

شاهد..«الصحة» تزف بشرى سارة : المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>