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«نوكيا» تطلق هاتفين جديدين.. تعرّف على السعر والمزايا

«نوكيا» تطلق هاتفين جديدين.. تعرّف على السعر والمزايا
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 تواصل- فريق التحرير:

أطلقت شركة نوكيا الهاتفين 6300 4Gو 8000 4Gالجديدين من الفئة الأساسية بسعر يبلغ 70 و90 يورو على الترتيب.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف 6300 4Gيزن 105 غرامات، وسمك 13.7 ملم، أما الهاتف 8000 4Gفيزن 110 غرامات وسمك 12.3 ملم.

وينبض داخل الجهازين المعالج “كوالكوم سناب دراغون 210” مع ذاكرة عشوائية سعة 512 ميغابايت وذاكرة داخلية سعة 4 غيغابايت، ويمكن توسيع الذاكرة الداخلية حتى 32 غيغابايت عبر فتحة بطاقةmicroSD.

ويأتي الموديل 6300 4Gبشاشة قياس 2.4 بوصة، بينما يأتي الموديل 8000 4Gبشاشة قياس 2.8 بوصة، ويشتمل الجزء الخلفي من 6300 4Gعلى كاميراVGA، بينما يحتوي الجزء الخلفي من الموديل 8000 4Gعلى 2 كاميرا بدقة ميغابكسل، مع بطارية سعة 1500 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إزالتها من كلا الهاتفين.

علاوة على ذلك تدعم الهواتف الجديدة تقنياتWiFiوBluetoothوراديوFMمدمج ومقبس صوت 3.5 ملم.

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