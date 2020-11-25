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«شؤون الحرمين»: تخصيص مسارين لكبار السن وذوي الإعاقة والطواف خلالهما في 15 دقيقة (صور)

«شؤون الحرمين»: تخصيص مسارين لكبار السن وذوي الإعاقة والطواف خلالهما في 15 دقيقة (صور)
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تواصل – واس :

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسارين لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في صحن الطواف، الأول للعربات بطول 155 متراً، ويستوعب 45 عربة، وتستغرق عملية الطواف فيه من 10 إلى 15 دقيقة.

فيما جرى اعتماد المسار الثاني بطول 145 متراً، وهو الأقرب للكعبة، ويستوعب 50 شخصاً، خُصّص لكبار السن الذين لا يحتاجون للعربات، وذلك تسهيلاً عليهم لصعوبة حركتهم.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة المهندس أسامة الحجيلي أنه تم تخصيص مسارات خاصة بالقرب من الكعبة المشرفة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، خدمة وتقديراً لهم والتيسير عليهم.

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