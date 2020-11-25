بينهم امرأة.. القبض على عصابة امتهنت سرقة المحلات التجارية بجدة

تواصل – واس :

تمكنت شرطة جدة ، من القبض على خمسة أشخاص لتورطهم في ارتكاب عدد من جرائم السرقة من المحلات التجارية .

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت – بفضل الله – من القبض على (ثلاثة مواطنين ومواطنة ومقيم من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة من المحلات التجارية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.