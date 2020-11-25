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«الغذاء والدواء» تحذر من 5 منتجات حناء: تخلصوا منها فوراً

«الغذاء والدواء» تحذر من 5 منتجات حناء: تخلصوا منها فوراً
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تواصل – واس :

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خمسة منتجات من الحناء بسبب احتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى لمسموح به.

وأوضحت “الهيئة” أنها حلّلت عينات من منتجات الحناء المتداولة في الأسواق المحلية، وأظهرت النتائج احتواء 5 منتجات على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016).

ويحمل المنتج الأول اسم “حنة المراسم Henna Almarasim” بتاريخ إنتاج 01 / 07 / 2018 وصلاحية 30 / 06 / 2023، ويحمل المنتج الثاني اسم “عطارة حنة الكتم البني” برقم تشغيله (234) وتاريخ إنتاج 06 / 2020 وصلاحية 05 / 2023، والمنتج الثالث يحمل اسم “حنة التاج الممتازة” برقم تشغيله DXJ05 وتاريخ إنتاج 08 / 2017، والمنتج الرابع باسم “الضفاف حنة الدامر المشهورة AL DAMAR FAMOUS HINNA”، لا توجد بيانات على عبوته حسب اشتراطات الملصق التعريفي، أما المنتج الخامس فيحمل اسم “Whats App Henna”، ولا توجد بيانات على عبوته حسب اشتراطات الملصق التعريفي.

وأشارت “الهيئة” إلى أن البكتيريا والفطريات تتواجد في منتجات التجميل لعدة أسباب منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج والتعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبة، ويعد تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا والفطريات غير مسموح به إلا إذا كان من نوع البكتيريا غير الضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وقد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا والفطريات إلى مخاطر صحية على المستهلك.

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشدّدةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصادر المنتجات.

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