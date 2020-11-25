شرطة الرياض: القبض على مواطن ومقيميْن انتحلوا صفة رجال أمن وسرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

تواصل – واس :

تمكنت شرطة الرياض من القبض على ثلاثة أشخاص لتورطهم بانتحال صفة رجال أمن وسلب مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بقيمة (108,000) ريال .

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، إثر تورطهم بانتحال صفة رجال أمن والدخول إلى منزل مقيم بأحد أحياء وسط الرياض، وسلب مبالغ مالية ومصوغاتٍ ذهبية بقيمة (108,000) ريال .

وأوضح أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.