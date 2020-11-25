الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

جمعية «إعلامي» تُطلق السلسلة الأولى من برنامجها «أمسيات إعلامية»

جمعية «إعلامي» تُطلق السلسلة الأولى من برنامجها «أمسيات إعلامية»
0

تواصل – فريق التحرير :

أطلقت الجمعية الإعلامية الأهلية (إعلامي) حديثة التأسيس والتابعة إشرافيًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الإعلام ، السلسلة الأولى من برنامجها “أمسيات إعلامية” .

والبرنامج عبارة عن لقاءات إثرائية مع نخبة من المختصين والممارسين الإعلاميين يقدم مجاناً مع شهادات حضور للمشاركين .

وتهدف الجمعية من إقامة هذا البرنامج إلى عرض الخبرات والتجارب العلمية والعملية في المجالات الإعلامية، وتطوير الأفراد والكيانات وتأهيلهم للاستفادة من الأدوات الإعلامية.

يذكر أن من أهداف الجمعية في أنشطتها هو رفع كفاءة العمل الإعلامي في القطاع غير الربحي وعند صناع المحتوى القيمي من فئة الشباب.

للتسجيل يمكنكم الضغط على الرابط التالي “هنا” .

مواد ذات صلة

لأول مرة.. «الحقيل» يُقر تشكيل المجلس التأسيسي لشركة «أمانة الطائف»

لأول مرة.. «الحقيل» يُقر تشكيل المجلس التأسيسي لشركة «أمانة الطائف»

تفاديًا للعقوبات .. «الموارد البشرية» تطالب بإثبات سكن العمالة بشبكة إيجار

تفاديًا للعقوبات .. «الموارد البشرية» تطالب بإثبات سكن العمالة بشبكة إيجار

«الموارد البشرية» تكشف عن عدد مخالفات التوطين منذ بداية العام الجاري

«الموارد البشرية» تكشف عن عدد مخالفات التوطين منذ بداية العام الجاري

قرار عاجل من “الموارد البشرية”: رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في «نطاقات» إلى 4 آلاف ريال

قرار عاجل من “الموارد البشرية”: رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في «نطاقات» إلى 4 آلاف ريال

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>