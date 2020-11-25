توقيع عقد شراكة بين جمعية «غراس» ومؤسسة «آسية الوقفية» لتنمية مهارات تربية الطفل

تواصل- فريق التحرير:

وقعت جمعية “غراس” لتنمية الطفل عقد شراكة مع مؤسسة آسية الوقفية، لتساهم هذه الاتفاقية في مد جسور المعرفة للوالدان والمهتمين بتربية الطفل من خلال تقديم الاستشارات للمستفيدين من الجهتين.

ووقع الاتفاقية ممثلا عن جمعية غراس المدير التنفيذي الأستاذ محمد العقيلي ومن جانب مؤسسة آسية الوقفية الأستاذة أروى الخنيزان.

الجدير بالذكر أن جمعية غراس جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1198 وهي جمعية متخصصة في تنمية الطفل وتقديم البرامج والمبادرات للطفل، كما تعد مؤسسة آسية من المؤسسات الرائدة في خدمة المجتمع منذ أكثر من 13 عاماً، واهتمت بتقديم البرامج النوعية والاجتماعية والتربوية، وتقديم العديد من الاستشارات في مجال الأسرة.