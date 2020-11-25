«جامعة الملك عبدالعزيز»: تأجيل الاختبارات الحضورية غداً الخميس بسبب الحالة المطرية

تواصل – فريق التحرير :

قررت جامعة الملك عبدالعزيز، تأجيل الاختبارات الحضورية التي كانت مقررة غدًا الخميس نظرًا للتقلبات الجوية.

وقال المركز الإعلامي في الجامعة إنه بناءً على توجيه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز ونظراً لتقارير الأرصاد الجوية المبلغة بوجود حالة مطرية تمر بها المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع تقرر تأجيل الاختبارات المزمع إقامتها حضورياً غداً الخميس ٢٦ نوفمبر إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه.

كما تقرر عدم الحضور لمقرات العمل والمباني التعليمية في الجامعة ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء ٢٥ نوفمبر ويوم الخميس ٢٦ نوفمبر، مع استمرار وجود من يطلب عملهم ذلك، ومواصلة العمل عن بعد فيما يخص الأنشطة التعليمية وباقي الأعمال الجامعية.