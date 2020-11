شاهد.. نجاة طفل من الموت بعد سقوطه من الطابق الـ13 بالصين

تواصل – فريق التحرير :

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل صيني عمره عامين نجا من الموت بعد أن سقط من الطابق الثالث عشر.

وكان الطفل وحيدا في منزله بمدينة هيفاي عاصمة إقليم أنهوي شرقي الصين، الأحد، وبينما كان يلعب في الشرفة سقط من ارتفاع يقترب من 40 مترا، وفقا لسلطات الإطفاء ، بحسب سكاي نيوز .

إلا أن الطفل سقط فوق قفص حديدي أنشأه جار يسكن في الطابق السفلي خارج شرفته، بغرض حماية بيته من السرقة.

وفي خلال دقائق وصلت قوات الدفاع المدني التي نجحت في تخليص الصغير بعد قطع ألواح الحديد، في عملية مثيرة تم توثيقها بالفيديو.

Neighbors and firefighters rescued a 2-year-old boy in Hefei City, China as he was falling off the 13th floor of a buildinghttps://t.co/qKGjvlGravpic.twitter.com/rCZAhiG2tR

— CBS News (@CBSNews)November 24, 2020