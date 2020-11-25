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«الأمن البيئي»: إشعال النار أثناء التنزه دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة مخالفة.. وهذه عقوبتها

«الأمن البيئي»: إشعال النار أثناء التنزه دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة مخالفة.. وهذه عقوبتها
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تواصل – فريق التحرير :

أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب حريق أو ضرر بالغطاء النباتي يُعد مخالفة تستوجب العقوبة.

وأوضحت عبر انفوجرافيك نشرته على حسابه بتويتر، أن العقوبة المترتبة على ارتكاب هذه المخالفة ، غرامة مالية تتراوح ما بين 500 ريال إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى إصلاح الضرر الناتج عن المخالفة.

وأشارت إلى أن الاحتياطات اللازمة عند إشعال النار تشمل :

– الحرص على ضمان عدم انتشار النار أو إضرارها بالغطاء النباتي.

– عدم إشعال النار بالقرب من جذوع الأشجار .

– ألا يتم إشعال النار أثناء هبوب الرياح .

– إطفاء النار بشكل كامل قبل مغادرة المكان.

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