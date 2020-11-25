هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟.. الشيخ «المصلح» يجيب (فيديو)

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قال الشيخ خالد المصلح: إن الزكاة في مال اليتيم واجبة بحسب جمهور العلماء.

وأوضح المصلح خلال برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الزكاة تجب في المال بغض النظر عن صاحبه من حيث الأهلية أو عدمها.

وأضاف: “الزكاة تجب في مال اليتيم إن كان صغيراً، وتجب أيضًا في مال المجنون”.

واستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ”.