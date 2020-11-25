تقني يوضح أفضل طريقة لجمع الصور على الكمبيوتر بملف «PDF» بدقة عالية (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:
أوضح المختص في المجال التقني عبد العزيز الحمادي طريقة جمع أكثر من صورة في ملف “PDF” واحد على جهاز الكمبيوتر.
وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” إن الطريقة تتمثل في تحديد الصور المراد جمعها في الملف ثم اضغط على طباعة بالضغط على زر الفأرة اليمين، ثم اختر من القائمة “Microsoft Print to PDF”، وأخيراً اختر مكان الملف واحفظه.
إذا كان عندك مجموعة صور وتريد نشرها أو حفظها بدقة عالية وفي ملف واحد؛ فيمكنك عبر الويندوز تحويلها جميعاً إلى ملف PDF يجمعها، والطريقة كالتالي:
حدد جميع الصور ثم اضغط زر الفأرة اليمين، واختر "طباعة"، ثم اختر من القائمة "Microsoft Print to PDF"، ثم اختر مكان الملف واحفظه.pic.twitter.com/8iJO9hDUrF
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi)November 24, 2020