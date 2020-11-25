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توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة ورياح سطحية على وسط وشمال المملكة

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة ورياح سطحية على وسط وشمال المملكة
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تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال المملكة. في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد المساء على مناطق( مكة المكرمة ، المدينة المنورة).

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

 

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