شاهد.. شرطة عسير تُلقي القبض على تشكيل عصابي لسرقة الكيابل النحاسية

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تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقةعسيرمن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 3 وافدين من الجنسيةالسورية بعد تورطهم بسرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من مباني تحت الإنشاء فيخميس مشيطوبيعها على وافدهندي.

وقد جرى إيقافهم جميعًا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.