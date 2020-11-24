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شاهد.. شرطة عسير تُلقي القبض على تشكيل عصابي لسرقة الكيابل النحاسية

شاهد.. شرطة عسير تُلقي القبض على تشكيل عصابي لسرقة الكيابل النحاسية
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقةعسيرمن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 3 وافدين من الجنسيةالسورية بعد تورطهم بسرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من مباني تحت الإنشاء فيخميس مشيطوبيعها على وافدهندي.

وقد جرى إيقافهم جميعًا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

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