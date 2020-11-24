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قلق الاختبارات خلال أزمة كورونا.. إليك 5 نصائح للتعامل معه دون التأثير عليك

قلق الاختبارات خلال أزمة كورونا.. إليك 5 نصائح للتعامل معه دون التأثير عليك
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تواصل – وكالات:

من الطبيعي الشعور بالقلق من الاختبارات خلال هذه الأوقات، وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المهم معرفة طبيعة هذه الأوقات الحرجة والتي لم يكن من الممكن التخطيط لها، ومن أجل التعامل مع هذه المشاعر حدد موقع Spunout.ie نصائح للتعامل مع الاختبارات.

التركيز على ما يمكن التحكم به

من الطبيعي في أوقات الأزمات أن يفكر الشخص بما يمكن حدوثه في المستقبل، لكن ذلك لا يساعد نظرا لعدم تمكننا من التحكم أو التأثير بما سيحدث.

ركز على ما يمكن التحكم به وحاول الاستعداد لفترة الاختبارات.

رغم صعوبة الأمر إلا أنها أسهل طريقة للشعور بالتحفيز.

خلق روتين ومساحة للدراسة

يساعدك الروتين على البقاء في مسار محدد، فيمكن إنشاء جدول دراسي زمني مع توزيع المواد وأوقات الراحة خلاله.

ومن المفيد تخصيص مساحة منزلية، حيث تظهر الأبحاث أن تشابه البيئة الدراسية مع مكان إجراء الاختبار يساعد على تذكر المعلومات.

حاول الدراسة في مكان هادئ وبعيد عن الملهيات وبعيد عن مكان استرخائك في العادة.

طلب الدعم

نظرا للتباعد الاجتماعي الحاصل يقضي الأشخاص المزيد من الوقت في المنزل مع عائلاتهم. حاول أن تشرح لعائلتك أهمية الحصول على مكان هادئ خال من الملهيات واطلب مساعدتهم في الحصول على ما تحتاجه.

تحديد أوقات للراحة

بغض النظر عن مدى التحفيز الذي قد يشعر به الأشخاص خلال الاستذكار، إلا أن هناك حدا للتركيز ومدى استيعاب المعلومات. من المهم أن تأخذ فترات راحة منتظمة وأن تبتعد عن مساحة الدراسة، يمكنك الخروج واستنشاق الهواء أو القيام ببعض التمارين.

لا تقسُ على نفسك

تذكر أنك في موقف لم يكن بالإمكان الاستعداد له. من الطبيعي أن تشعر في بعض الأيام بالتوتر أو بفقدان الحافز. حاول أن تقوم بما يمكن للحفاظ على التركيز وإنجاز القليل في كل يوم.

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