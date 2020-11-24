الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«تويتر».. إعادة عملية «توثيق الحسابات» مطلع العام المقبل وفق نظام جديد

«تويتر».. إعادة عملية «توثيق الحسابات» مطلع العام المقبل وفق نظام جديد
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن موقع تويتر أنه سيعيد إطلاق عملية توثيق الحسابات مطلع العام المقبل، كما أعلن عن إرشادات جديدة تمامًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تلك الشارة الزرقاء الصغيرة.

ويؤكد إعلان تويتر اليوم تقريرًا سابقًا نُشر في شهر يونيو الماضي من باحثة التطبيقات (جين مانتشون وونج) التي ذكرت وقتئذ أن الشركة كانت تنشئ نظام توثيق جديدًا.

وفي منشور على مدونته، أكد موقع تويتر أن هذا النظام الجديد سيُطرح في “أوائل عام 2021”. ويطلب الموقع الآن الحصول على تعليقات على مسودة اقتراح لعملية التوثيق.

وإن لم تُجرَ أي تغييرات على هذا الاقتراح، فإن الحسابات التي ستكون مؤهلة للتوثيق ستشمل الحسابات الحكومية، والشركات، والعلامات التجارية، والمؤسسات غير الربحية، ووسائل الإعلام الإخبارية والترفيهية والرياضية، والنشطاء، والمنظمين، بالإضافة إلى ما يسميه تويتر “الأفراد المؤثرين الآخرين”، بحسب “البوابة العربية للتقنية”.

ويجب أن يفي كل نوع من أنواع الحسابات بمتطلبات محددة، مثل: التوصيف في إحدى وسائل الإعلام، وذلك من أجل الحصول على شارة التوثيق الزرقاء.

ويمكن الاطلاع على مسودة سياسة تويتر الجديدة من خلال الرابط الخاص بها، ويخطط تويتر لإصدار السياسة النهائية في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأعلن الموقع أيضًا عن مسودة جديدة للقواعد توضح متى يمكن سحب شارة التوثيق. وإذا غيّر مستخدم كان قد حصل على شارة التوثيق اسمه المعروض في الموقع، أو النبذة عنه لتضليل المستخدمين بشأن هويتهم الحقيقية، فيمكن للموقع سحب الشارة. وقد تؤدي انتهاكات شروط الخدمة المتكررة أيضًا إلى فقدان شارة التوثيق.

ويطلب موقع تويتر من المستخدمين الإجابة عن أسئلة استطلاع بشأن سياسته قبل 8 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وإن كان المستخدم يفضل التعليق على السياسة بتغريدة، فقد طلب الموقع من المستخدمين وضع الوسم #VerificationFeedbak في التغريدات.

يُشار إلى أن إعلان تويتر اليوم يأتي بالتزامن مع الإعلان عن خطة لتوسيع وظيفة التحذير – التي أضافها قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 – وذلك عندما يحاول المستخدم الإعجاب بتغريدة مصنفة.

مواد ذات صلة

«خادم الحرمين» مُغردًا: مسؤوليتنا كانت وستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل

«خادم الحرمين» مُغردًا: مسؤوليتنا كانت وستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل

تويتر تدرس إضافة زر «عدم الإعجاب»‏

تويتر تدرس إضافة زر «عدم الإعجاب»‏

رسمياً.. إطلاق ميزة التغريدات المؤقتة على «تويتر»

رسمياً.. إطلاق ميزة التغريدات المؤقتة على «تويتر»

«تويتر» يحدد وسائل إعلام معينة كمصادر لنتائج الانتخابات الأمريكية

«تويتر» يحدد وسائل إعلام معينة كمصادر لنتائج الانتخابات الأمريكية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة