الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الحج والعمرة» تعلن عن 50 وظيفة إدارية للجنسين

«الحج والعمرة» تعلن عن 50 وظيفة إدارية للجنسين
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن دعوتها الخريجين والخريجات للتقدم على شغل (50) وظيفة إدارية بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام.

وأضافت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاطلاع على الوظائف وآلية التقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وتابعت وزارة الحج والعمرة، أنه يشترط اختيار المقابلة الشخصية واجتياز اللغات لوظائف المراقبين، والتقديم عن طريق جدارة من 13/4/1442هـ إلى 17/4/1442هـ.

 

 

 

مواد ذات صلة

«الضمان الصحي» يعلن عن توفر وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

«الضمان الصحي» يعلن عن توفر وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

«سعود الطبية» تعلن توفر وظائف شاغرة.. موعد ورابط التقديم

«سعود الطبية» تعلن توفر وظائف شاغرة.. موعد ورابط التقديم

وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف صحية شاغرة في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

وظائف صحية شاغرة في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>