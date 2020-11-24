«الجهني» يكشف عن سمات الحالة الجوية «سقيا».. برودة وسحب ممطرة

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كشف د. زياد الجهني الباحث في الطقس والمناخ، عن سمات الحالة الجوية “سقيا” التي يُتوقع أن تبدأ غدا الأربعاء وتستمر عدة أيام، بمشيئة الله.

وقال الجهني، عبر حسابه في “تويتر”، إن مميزات الحالة الجوية سقيا ان شاء الله تشمل الكتلة الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي شديدة البرودة لذلك سحب النفيض والرباب والديم الشتوية ستكون حاضرة.

وتوقع الجهني كذلك توافر الرطوبة في جميع الطبقات البنائية، موضحا أن هذا سيلعب دوراً أساسياً في شدة وغزارة السحب الممطرة ليلاً ونهاراً خلال الثلاث الأيام القادمة.

يذكر أن لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة “تسميات”، كانت قد أقرت توثيق الحالة المطرية المرتقبة باسم سقيا وهي حالة مطرية متوقع أن تبدأ ضعيفة يوم غد، بينما من المتوقع أن تكون البداية الفعلية للحالة سقيا يوم الخميس، ومتوقع أن تستمر لبضعة أيام، ونطاق تأثيرها يشمل معظم أرجاء البلاد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة). وسماءً غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية.