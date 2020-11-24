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جدة.. هبوط اضطراري لرحلة «طيران أديل» لإنقاذ مسافر تعرض لأزمة قلبية

جدة.. هبوط اضطراري لرحلة «طيران أديل» لإنقاذ مسافر تعرض لأزمة قلبية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت طيران أديل، اليوم الثلاثاء، أن إحدى الرحلات هبطت اضطراريا لتقديم العناية الطبية اللازمة لأحد الركاب بعد أن تعرض لأزمة قلبية أثناء الرحلة.

وفي التفاصيل، قرر قائد الرحلة رقم 34639 F المتجهة من جدة إلى الرياض، العودة إلى جدة لحاجة أحد الركاب الماسة للعناية الطبية، وكانت الطائرة التي تقوم برحلتها الاعتيادية يوم أمس 22 نوفمبر، وهي من نوع الإيرباص 320، أقلعت من جدة متجهة إلى الرياض في تمام الساعة (07:50) مساءً، وخلال طيرانها فترة زمنية تقدر بحوالي عشرين دقيقة تم الإعلان عن وجود حالة مرضية حرجة تعرض لها أحد المسافرين.

وعلى الفور، تم إجراء إعلان داخلي لطلب مساعدة أحد الأطباء أو المتخصصين المتواجدين على متن الرحلة، حيث تقدم مشكورين ثلاثة ركاب، أفادوا بعد الفحص بأن المسافر يعاني من حالة مرضية بالقلب، وتم إجراء اللازم وعمل الإسعافات الأولية بالتعاون مع طاقم الملاحة الجوية بالطائرة وأوصوا بضرورة العودة بالمريض إلى جدة، حيث تم إجراء التنسيق السريع المتبع في مثل هذه الحالات بين قائد الطائرة ومركز مراقبة العمليات بجدة، والذين بدورهم أكملوا في وقت قياسي جميع الإجراءات الخاصة للعودة والهبوط الاضطراري في مطار جدة؛ وذلك حرصًا على صحة وسلامة المريض.

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