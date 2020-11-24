تصرف خاطئ.. «النمر» يحذر مرضى الضغط من هذا الأمر

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حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة التوقف عن أخذ دواء الضغط دون استشارة الطبيب.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تصرف خاطئ..أن توقف علاج الضغط إذا تحسن الضغط، وتأخذه بانتظام.. إذا ارتفع! “.

وتابع د. خالد النمر “الصحيح.. أن تأخذ دواء الضغط يومياً على جميع الأحوال ولا توقفه من تلقاء نفسك”.