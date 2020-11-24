آمال لقاح كورونا تقفز بأسعار النفط

تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار خام برنت لأعلى مستوياتها منذ مارس الماضي، بدعم من أنباء عن لقاح واعد ثالث لفيروس كورونا، في حين تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الضوء الأخضر للبدء في العملية الانتقالية لقيادته.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.5 دولارا للبرميل، بما يعادل 3 %، إلى 47.5 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر جرى تداوله منذ أوائل مارس قبل أن تدق طبول حرب الأسعار والتي أدت لانهيار أسعار النفط.

وجرت تسوية كلا الخامين القياسيين بارتفاع 2 بالمئة تقريبا أمس الاثنين بعد زيادة بنحو خمسة بالمئة في الأسبوع الماضي.