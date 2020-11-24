«الضمان الصحي» يعلن عن توفر وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني عن توفر وظائف شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها ، بالمسميات والشروط التالية :

1 – المسمى الوظيفي: مسؤول المشتريات والعقود , Procurement and Contracts Officer

بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها

يفضل شهادة الاحترافية الدولية المعتمدة في التوريدات CIPP أو شهادة في قياس أداء الاستثمار CIPM أو شهادة لجنة الشركات للملكية الفكرية CIPC أو شهادة خبير معتمد في برمجة بايثون CEPP أو PMPPC أو شهادة الاستراتيجيات والتحليل التنافسي CSCA

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

0-3 سنوات خبرة

يفضل خبرة في المشتريات والعطاءات ومتابعة العقود

يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية

2 – المسمى الوظيفي: مدير الاستشارات القانونية , Legal Consultation Director

بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها

شهادة في الحوكمة ضرورية

يجب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

خبرة 9 سنوات على الأقل منها 3 سنوات في منصب إداري

خبرة في القانون المدني والقانون التجاري والتشريعات المعتمدة مفضلة

خبرة في الاستشارات القانونية والتحقيقات والحوكمة واللوائح ذات الصلة

يفضل خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية

3 – المسمى الوظيفي: مهندس اول عمليات أمن المعلومات , IT Security Operations Engineer 1

بكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو ما يعادلها

يفضل شهادة محترف أمن نظم المعلومات CISSP أو شهادة في أساسيات الأمن (GISF GSEC,) أو شهادة استجابة لحوادث أمن المعلومات(GCIH)

المعرفة بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني NCA

يجب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

خبرة 3 سنوات على الأقل

خبرة في عمليات الأمن السيبراني، الاستجابة للحوادث، أدوات المراقبة

يفضل خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية

وأضاف مجلس الضمان الصحي التعاوني أن على من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني (jobs@cchi.gov.sa) (مع ضرورة كتابة مسمى الوظيفة في العنوان) أو التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).